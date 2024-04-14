والدة اللاعب مبابي تكشف عن تمويل 4 مشاريع رياضية وثقافية بالجزائر

كشفت والدة اللاعب الدولي مبابي كيليان السيدة فايزة لعماري، ذات الأصول الجزائرية، عزمها تمويل عدة مشاريع بمسقط رأسها ببجاية.

وحسب مصادرة مقربة من من والدة مبابي، تعتزم مؤسستهم الخيرية تمويل ثلاث مشاريع رياضية بمسقط راسها ببلدية فرعون، دائرة أميزور، ولاية بجاية.

وتتمثل هذه المشاريع في تشييد ملاعب جوارية لكرة القدم، بكل من قرى تفرتين، ثاقما، الى جانب بناء معلب آخر لكرة القدم بمسقط رأسها، بقرية ثيزي.

كما كشف ذات المصدر، نقلا عن السيدة لعماري، عن تمويلها مشروع آخر يمكن في دار للصناعات الحرفية لفائدة النساء الماكثات في البيوت ببلدية فرعون.

وجاء هذا على هامش الزيارة التي قامت بها فايزة العماري، الى مسقط راسها ببلدية اميزور، أين تم تكريمها في حفل مميز.

يذكر أن والدة اللاعب مبابي كانت قد دخلت الجزائر، برفقة قافلة من الأطفال، في إطار جولة سياحية ببعض المدن الجزائرية.