والدة المتهمة “وحيدة قروج ” تدلي بحقائق ضدّ ابنتها وتتّهم مناجيرها بالخيانة

مواصلة للتحقيق في قضية احتجاز مدير أعمال المتهمة الموقوفة بسجن القليعة ” وحيدة قروج “. كشفت التحريات الأولية أن حادثة الاعتداء جرت أمام أعين والدتها المسنة، المسماة “ي. ف”. التي خضعت هي الأخرى للتحقيق معها، حول القضية، أين اعترفت لرجال الضبطية، أن إبنتها ” وحيدة “. قامت بضرب الضحية “ز.أحمد” في مسكنها العائلي الواقع بأولاد فايت. ثم قامت بتسجيل فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اعترفت المعنية أن إبنها المسمى “ق.عبد الغفور ع.” كان حاضرا برفقة شقيقته، ولم يبد أي اعتراض لما جرى أمامه. نافيا نفيا مطلقا تهديده الضحية بواسطة سلاح أبيض سكين من طرف ابنها الفار حاليا من السلطات القضائية.

وعن سبب قيام ابنيها باحتجاز الضحية وضربه، أكدت الشاهدة أن “ز. أحمد” تسبب في العديد من المشاكل لابنتها. وتسبب في طلاق إبنها من زوجته وكان يخون الأمانة-حسب اقوالها-

” توسيع التحقيق وسماع كل الشهود “

ومواصلة للتحقيق دوما، استمعت الفرقة المحققة بقية الأطراف الذين كانوا على علم بالحادثة. من بينهم منظفتين اللتين امتنعت المتهمة ” قروج” منح أساميهما للمحققين بداعي عدم معرفتها بهما. بالاضافة الى صديقتها المسماة” ع .ر” و التي كانت متواجدة بالمنزل ، حيث أكدت انها لم تشاهد الوقائع كونها كانت في غرفة أخرى.

” حتى الأطفال القصر شاهدوا الحادثة”

كما كشفت محريات التحقيق أن طفلين قاصرين أحدهما يبلغ من العمر 10 سنوات والثاني ” طفلة” 03 سنوات. كانا حاضرين بالمنزل العائلي، وقت حادثة احتجاز الضحية وضربه صفعا، وهذا حسب - اعترافات المتهمة-. مضيفا أن شقيقها ايضا كان برفقة صديقته ” ر” و المدعوة “الدقلة” صديقة الضحية.

” تعترف بسرقة هاتف الضحية ثم تتراجع”

ولدى استجواب المتهمة عن سبب سرقة هاتف و أغراضه ضحيتها “ز.أحمد ” تناقضت تصريحاتها. حيث أكدت بأنها لم تسرق الهاتف إطلاقا بل تركه بمحض إرادته لدى مغادرته مسكنها العائلي. قبل أن يواجهها الضابط المحقق بفيديو موثق لها تقوم فيه بتهديد الضحية. مخاطبة إياه بلغة شديدة أمام الجمهور بالقول :” التلفون نتعو راهو عندي وماتديهش حبيت تروح تشتكي روح..؟!”. حيث تم مواجهتها باقوالها حيث قالت بأن الضحية لم غادر المسكن بمحض إرادته.

وبررت المتهمة لرجال الضبطية بأن سبب احتفاظها بهاتف الضحية من أجل تقديمه كدليل للعدالة عن الأفعال. التي يقوم بها متهمة إياه بتحريض الصفحات الفضائح من أجل تشويه سمعتها .

أما أغراضه فصرحت المتهمة ” وحيدة قروج ” بأنها كانت في منزلها من قبل كون الضحية متعود على البقاء به. فيما يخص

حيث تمكن الضحية من استرداد حقيبتيه وهاتفه النقال، بالتنسيق مع والدة المتهمة.

هذا في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المبرمجة يوم غد الخميس أمام قاضي الجنح بمحكمة الشراقة. من تفاصيل أخرى عن حادثة الاعتداء على الضحية ” ز.أحمد ” والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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