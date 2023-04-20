والدة بيكيه ترد لأول مرة على شاكيرا وتصفها بالدخيلة

علقت والدة نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه لأول مرة، على موضوع انفصال ابنها عن المغنية الكولومبية شاكيرا.

وردت والدة بيكيه، على ما وجّهته شاكيرا من اتهامات لها بمساعدة نجلها على إخفاء علاقته العاطفية بفتاة أخرى. وإقدامه على خيانة أم أولاده في منزل الزوجية.

وظهرت مونتسيرات برنابيو، البالغة من العمر 60 عامًا، في برنامج Collapse التلفزيوني في برشلونة، وهي أول مقابلة تلفزيونية لها بعد انفصال ابنها عن شاكيرا.

وقالت برنابيو: “كما يفعل أي شخص آخر، لدي حياة شخصية وحياة مهنية.. لكن حياتي الشخصية تتم مناقشتها فقط مع أقرب أصدقائي وعائلتي.. عندما أكون في العمل، أركز على ما يتوجب عليَّ فعله كطبيبة”.

وقالت وكالة أنباء GeoNews في وقت لاحق أن برنابيو وصفت شاكيرا خلال المقابلة بـ”الدخيلة”. وكشفت أنها كانت منزعجة من فارق السن بينها وبين ابنها جيرارد الذي يصل إلى 10 سنوات.

وقال مصدر محلي “بالنسبة للعديد من العائلات في مدينة برشلونة، إذا كنت من مدريد، فأنت بالفعل دخيل. تخيل أنك من كولومبيا.. بالنسبة لمونتس كانت صدمة، لقد رأتها منذ البداية على أنها دخيلة”.

وتابع أن كل شيء يتعلق بشاكيرا كان يزعج والدة بيكيه، ابتداءً من الفجوة العمرية الكبيرة بينهما.

بالإضافة إلى مهنتها كمغنية بغض النظر عن مدى نجاحها، إضافة إلى أنها لم تكن كاتالونية أو على الأقل من عائلة معروفة.

وغادرت شاكيرا برشلونة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، في الـ3 من أفريل وأخذت معها طفليها من بيكيه.

وكتبت شاكيرا في منشورها الوداعي الذي شاركته عبر حسابها في تويتر: “لقد عشت في برشلونة لمنح أطفالي الاستقرار. وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر.. اليوم نبدأ فصلا جديدا في البحث عن سعادتنا”.