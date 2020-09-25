والدة تبيب لحسن: ” الحمد لله لي شفت وليدي وأشكر الرئيس تبون”

وصل المواطن تبيب لحسن، لأرض الوطن، قادما من فرنسا، حيث بث نداء رغبته برؤية والدته، بعد أن اشتد عليه المرض.

وكان في استقبال تبيب لحسن والذي نزل إلى أرض الوطن رفقة ابنته، اليوم الجمعة، كل أفراد عائلته، قادمين من العلمة.

وخلال الاستقبال شكرت والدة تبيب لحسن، السلطات الجزائرية على السماح بدخول ابنها الى أرض الوطن، على رأسهم رئيس الجمهورية.

وصرحت “الحمد لله لي شفت وليدي، يكثر خير المحسنين، وأشكر الرئيس تبون على تدخله والسماح بدخول ابني أرض الوطن”.

ورافق المحسن الذي تكفل بنقل لحسن تبيب الى أرض الوطن، حيث أكد لوالدة لحسن أن ما قام به واجب.

من جانبه، شكر النائب سمير شعابنة، الجزائريين وعلى رأسهم السلطات العليا، على الوقفة الانسانية التضامنية، مع عائلة تبيب لحسن.

وقال سمير شعابنة “نثني الالتفاتة الطيبة للسلطات الجزائرية على رأسهم رئيس الجمهورية، والتي أبانت شيم الجزائريين وتضامنهم عند الحاجة”.

وأضاف ” أشكر كل أبناء الجالية على تضامنهم معنا و على سلطات البلد لفتح المجال الجوي”.