والدة رونالدو تستفز أنصار جوفنتوس لهذا السبب !

أثارت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل بعد تغريدة “غريبة” على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت “دولوريس آلفيرو” في منشورها اليوم الإثنين:”كريستيانو، هذا اللاعب الذي أنقذ يوفنتوس من الهبوط”.

كما أضافت:”وجعل جوفنتوس يفوز بالبطولة مجدداً بعد 20 عاما من الغياب، إنه مذهل.. أنا فخورة بك”.

وانتشرت تغريدة أفيرو، بسرعة كبيرة كما قام المئات من متابيعيها بالرد عليها، معتبرين ذلك مجرد مزحة من قبل والدة البرتغالي.