والدة زوجة قصي خولي تكشف تفاصيل مثيرة عن زواج إبنتها

كشفت الفنانة التونسية آمال علام، والدة مديحة الحمداني زوجة النجم السوري قصي خولي، تفاصيل مثيرة عن زواج إبنتها.

وحسب موقع “نواعم”، تحدثت علام، عن سبب خروج ابنتها وكشف زواجها من الفنان قصي خولي رغم صمتها الفترة الماضية، في مداخلة هاتفية مع إذاعة “موزاييك أف إم” التونسية.

وقالت الفنانة التونسية، إن ابنتها تعرّضت لظلم كبير بسبب انتشار صور لها مع قصي خولي وهجوم الجمهور عليها.

موضحة أن إبنتها استاءت لعدم خروج خولي للدفاع عنها، وتوضيح أنّها زوجته.

وأشارت علام، أنّ إبنتها تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

مضيفة أن إبنتها سكتت طويلاً ولم تتحدث أو تكشف أي شيء عن وجود خلافات بينها وبين زوجها، لكن ما أزعجها هو ظهوره في البرامج التليفزيونية وحديثه عن اهتمامه بإبنه.

وأكدت الفنانة، إنّ زواج ابنتها لم يكن سراً كما قال البعض، وإن حفل زفافهما كان بسيطًا، وإنها تحترم حياتهما وخصوصيتهما وفضلت ترك قرار الحديث لهما.

وذكرت الفنانة الشعبية التونسية، أن إبنتها لم تتزوّج من قصي خولي طمعا في ماله، كونها كانت تعمل في دبي في شركة معروفة ولها مكانة راقية في المجتمع.

ويأتي ظهور أمال علام، بعدما أثارت مديحة الحمداني الجدل في الأيام الأخيرة بحديثها في مقطع فيديو، وهي تجهش البكاء، على معاناتها مع زوجها الفنان قصي خولي.

وتحدثت مديحة عن تفاصيل وضعها الحالي، وهي تبكي قائلة: “الجميع يسيء لي ولإبني وقالوا عني إنني بنت شارع، كل ذنبي أنني اخترت الشخص الخطأ”.

وكان النجم السوري قصي خولي، قد أعلن في وقت سابق، زواجه سراً بشكل مفاجئ، وإنجابه ولداً سماه العميد جونيور.