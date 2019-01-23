“والدة” سعد لمجرد تعود للغناء

عادت أم النجم المغربي سعد لمجرد للغناء، والتي كانت غير معروفة فنيا سوى في المغرب العربي.

لكن بسبب ظهورها في فيديو كليب إبنها خصوصا، وقضاياه المثيرة للجدل في المحاكم عموما،أصبحت معروفة أينما كان.

واسمها نزهة الركراكي وهي واحدة من أبرز ممثلات الجيل الثاني في الساحة الفنية المغربية، متزوجة من المغني «البشير عبدو» ولها ابنان، علي لمجرد والمغني سعد المجرد.

وقد بدأت مؤخرا تدريبات مع فرقة مسرح “محمد الخامس” على مسرحية “من المسؤول”.

التي كانت تعمل عليها قبل سنتين وتوقفت بسبب انشغالها بمتابعة جلسات سعد لمجرد في محاكم بين المغرب وباريس.

ويذكر أن هذا العمل المسرحي الذي يشتغل عليه الفريق حاليا سيعرض تلفزيونيا.