قناة النهار والدة صاحب أعلى معدل في البكالوريا.. محمد كان يفضل كل المواد ويتلقى الدروس مع الاستاذ وحده بقلم قناة النهار نشر في 30 جويلية 2023 - 21:30 الجزائر شارك غرِّد أرسل 130 0 رابط دائم : https://nhar.tv/7HkVM اقرأ أيضا تقرت : يناشد المنتصر بالله رئيس جمهورية التدخل العاجل لمساعدته قناة النهار 23 جويلية عنابة: إحتراق 4 حافلات لنقل المسافرين كانت مركونة داخل احد المزارع الفلاحية ببلدية البوني قناة النهار 24 جويلية الرئيس تبون ونظيره التركي يترأسان محادثات موسعة بين البلدين بقصر السلاطين في إسطنبول قناة النهار 22 جويلية طالع هابط: السباحة في النافورات .. ماركة جزائرية مسجلة قناة النهار 27 جويلية طالع هابط : الشعب مشتاق قطرة ماء وهو يضيع في أولاد فايت بالعاصمة منذ 4 أشهر ولا أحد تدخل قناة النهار 30 جويلية صريح جدا: هذا هو مصروف يوم واحد على شاطئ البحر عند الجزائريين .. قناة النهار 22 جويلية وزير الداخلية : بدون وعي المواطن و روح مسؤوليته لانستطيع التحكم في الحرائق قناة النهار 19 جويلية فاسألوا: العمل الذي يدخل الجنة قناة النهار 27 جويلية سعيدة : إنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 15 سنة ببركة مائية بمنطقة مشرع تواتي قناة النهار 24 جويلية شاهد.. كيف تدخلت طائرات الإطفاء والمروحيات لإخماد حرائق قرية اولاد قاسم بالأخضرية قناة النهار 24 جويلية