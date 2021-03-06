والدة “فكرينيو” توجه هذه الرسالة لكل الذين تضامنوا معه

المجتمع
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والدة “فكرينيو” توجه هذه الرسالة لكل الذين تضامنوا معه
بقلم نادية بن طاهر

شكرت والدة الفقيد فكري بن شنان، والمعروف بـ”فكرينيو“، جميع الجزائريين الذين ساهموا في البحث عن إبنها الراحل.

ووجهت والدة “فكرينيو“، رسالة، نقلها صديقه اليوتوبور “عادل سويزي”، إلى جميع من تضامن مع إبنها.

وجاء في الرسالة: “أشكر كل الناس الذين قاموا بالبحث عن فكري، والذين دعوا له بالرحمة”.

كما شكرت والدة اليوتوبور “فكرينيو“، كل الناس الذين ختموا القرآن ودعوا لإبنها، مؤكدة أنها تدعوا لهم بالخير.

أما الأشخاص الذين استغلوا الوضع لمصالح شخصية، عن قصد أو بدون قصد، فقد أكدت والدة فكري أنها تسامحهم قائلة: “إبني لو كان معنا لكان قد سامحهم”.

هذا وتم العثور على جثة اليوتوبور الشاب “فكرينيو” قبل أيام، بالقرب من الشاطئ الصخري كابوروسو في وهران.

وجاء ذلك، بعد إختفاء الشاب لعدة أيام، عقب ذهابه إلى غابة كاناستال بوهران، لممارسة الرياضة.


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