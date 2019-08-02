والدة “لعروسي” تصدم “فرنسا” وترمي الكرة في مرمى “بلماضي” !!

صدمت والدة النجم الجزائري الشاب الناشط في فريق “ليفربول” الإنجليزي “ياسر لعروسي” الفرنسيين مؤكدة أن إبنها لن يلعب إلا للجزائر.

وقالت والدة إبن ولاية الوادي في تصريحات لصفحة المواهب الجزائرية:” إبني لن يلعب لمنتخب آخر، سيلعب للجزائر ونحن ننتظر بفارغ الصبر إتصال من الناخب الوطني جمال بلماضي “.

وبهذا التصريح تكون العائلة القاطنة بفرنسا قد رمت الكرة في مرمى “بلماضي” و”الفاف” لخطف الموهبة الصاعدة في سماء إنجلترا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة قد خطف الأنظار في فترة التحضيرات مع فريقه “ليفربول” بعد أن قام “كلوب” بترقيته للفريق الأول.