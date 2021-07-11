والدة متهم تخفي مرض ابنها المصاب بالكوفيد 19 خشية تأجيل قضيته بمحكمة الدار البيضاء ..

في جلسة علنية عقدتها محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الاحد،وجد قاضي الجنح نفسه امام تحد صعب ،وهو يواجه والدة متهم بعد سماعها المناداة عليه، لتخبرته خلال الجلسة بأن ابنها حاضر ،وسوف يلتحق بالجلسة بعد لحظات، محاولة تغليطه لأجل محاكمة ابنها، بدل تاجيل القضية .

غير ان المفاجاة كانت قوية وقعها، حين تفطنت كاتبة الضبط واخبرت القاضي بأن المتهم مصاب بفيروس كورونا، والشرطة منعته من الالتحاق بالجلسة بعد اكتشاف أمره.

الامرووجدت والدة المتهم نفسها مضطرة للكشف عن الحقيقة التي جعلت ابنها يتأخر في الالتحاق بجلسة محاكمته،مقدمة لرئيس الجلسة وصفات طبية، لتبرير ذلك.

ورد القاضي عليها، وهو متخوف من لمس الوثائق التي قدمتها والدة المتهم خشية انتقال العدوى، بأن القانون لا يسمح له محاكمة ابنها غيابيا بالسماع الى تصريحاتها، محددا تاريخ جلسة المحاكمة الى غاية 6 اكتوبر المقبل.