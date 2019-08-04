والدة وأخت بن ناصر تصنعان الحدث في إيطاليا!

صنعت كل من والدة وأخت الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” الحدث في إيطاليا، بعد ظهورهما وهما يرتديان الحجاب بمقر الميلان.

وتداولت العديد من الصفحات صورة المرأتين، مُوضحة بأنهما تُحافظان على تقاليدهما، رغم الرفاهية التي يعيشان فيها.

وإفتخر الجزائريون كثيرا بوالدة وأخت نجم المنتخب الوطني، نظرا للإحتشام الواضح في لباسهما رغم أنهما يعيشان في أوروبا منذ سنوات.

ويُعرف عن عائلة بن ناصر إلتزامها الكبير بتعاليم الدين الحنيف، وهو ما يظهر من خلال الأخلاق التي يتميز بها إبنها.

يُشار بأن أفضل لاعب في الكان 2019، رسّم إلتحاقه بصفوف “الروسونيري”، اليوم الأحد، بعقد طويل الأمد يمتد لخمس سنوات كاملة.