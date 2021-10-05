والدتي تريد تطليقي

والدتي الهرمة تريد تطليقي من زوجي الصالح حتى أتفرغ لخدمتها.

سيدتي، بعد التحية والسلام أستسمحك في طرح مشكلتي التي أخجل من عرضها على أي كان، كيف لا والأمر متعلق بوالدتي التي تريد اليوم أن تجعلني أحمل لقب المطلقات.

لست إبنتها الوحيدة، حيث أن لي من ألإخوة والأخوات ما يغنيها عنّي، إلا أنّ ما بدأت تردده مؤخرا جعل القاصي والداني يحكم عليها بالجنون بالرّغم من أنها في كامل قواها العقلية، والدتي سيدتي تعانق العقد الثامن من عمرها، مصابة بأمراض مزمنة جعلتها غير قادرة نوعا ما على خدمة نفسها، إلا أن زوجات إخوتي الذكور اللواتي تقاسمنها نفس المسكن الكبير لا تتوانين –بارك الله فيهن-عن خدمتها . من جهتي ، لست اعلم من أوعز عليها بفكرة أن تطلب مني أن أطلق زوجي.

الرد:

أختاه، أحسّ بثقل الهم على قلبك، فما أنت فيه أبدا لا تحسدين عليه. أمك التي وهبتك الحياة تضعك بين خيار صعب جدا. وزوج محب ينتظر منك أن تكوني سبيله إلى الجنة ببرّ والدتك التي إختارتك من بين أخواتك وإخوتك أن ترافقيها في مرضها ووهنها. لا اصف والدتك بالمجنونة أو المتغطرسة بقدر ما أحسّ أن إختيارها لك من دون أخواتك حتى تكمل معك المشوار، يعكس حبها الكبير لك وحسن ظنها بك،

أنصحك بأن تواجهي زوجك بالأمر وتطلبي منه التفهم ومراعاة خوف أمك من أن تموت وحيدة من دونك، وبأن تخبريه بأنك أبدا لست مستعدة للتخلي عنه أو الإقدام على ما تطلبه منك. كما أنه عليك أن تحاولي مسك العصا من الوسط من خلال ترتيب أولوياتك ومسؤولياتك وتقسيمها بين والدتك وزوجك، بتنظيم مسألة المبيت بين بيتك وبيت أهلك.

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