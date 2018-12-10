والده هاجر به بطريقة غير شرعية.. السلطات الاسبانية تُعيد طفلا لوالدته بوهران

أعادت الشرطة الاسبانية طفلاً جزائريا يبلغ من العمر عامين، تم الإبحار به في قارب لمهاجرين غير شرعيين، إلى اسبانيا وعاد الطفل في رحلة جوية من مطار أدولفو سواريز بمدريد إلى مطار السانية الدولي بالجزائر، وتم تسليمه لوالدته في مدينة وهران.

وتعود حيثيات القضية إلى الاثنين الماضي، حين أنقذ حراس السواحل في ألميريا قاربا لمهاجرين غير شرعيين جزائريين بينهم الطفل ومعه شخص إدعى أنه والده الأصلي .

وبمجرد تقديم الرعاية الصحية للطفل، تم تحويله إلى دار الرعاية التابعة لهيئة حماية الطفل التابعة للجنة العسكرية باندلوسيا.

وتم إجراء اختبار الحمض النووي، وفي الوقت نفسه، فتح ضباط من كتيبة الأحداث الخاصة بالأجانب والحدود تحقيقاً لتوضيح الحقائق.

وبعد عدة اتصالات مع الهيئة العامة للأجانب والقنصلية الجزائرية، تبين أن الشخص الذي قام بالفعل هو والد الطفل حقا لكنه تطلّق من أمه ومنحت المحكمة حق الحضانة لها.

وقام الوالد، بتنفيذ خطته بايهام زوجته بأنه اشتاق الي ابنه ويريد رؤيته وانتهز الفرصة المواتية وهاجر به بطريقة غير شرعية عبر قارب إلى إسبانيا.