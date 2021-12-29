والدي قرر تزويجي في حالة إخفاقي في البكالوريا

سيدتي بعد التحية والسلام أنا شابة مفجوعة كيف لا وقد تحوّل والدي إلى جلاد لا يرحم.

صحيح والدي هو رجل متعنت ،لم يمنحنا أبدا أنا وأمّي وإخوتي ما يكفينا من الحنان والإحتواء عشنا إلى جانبه في كنف الضغط والهوان.

حيث أن والدي وبالرغم من إمكانياته إلا أنه بخل علينا بالكثير وحتى اليسير. وجدنا سلوانا أنا وأخواتي في الدراسة وعولنا على الأقل أن ننجح في سبيل إسعاد أمنا التي لا حول لها ولا قوة.

والدي قرر تزويجي في حالة إخفاقي في البكالوريا

صدقيني سيدتي لست مثالا للفتاة السيئة الأخلاق ولا للمتعبة ولا المتطلبة. ومسألة أن يقوم والدي بتزويجي وأنا في السابعة عشرة من عمري أمر خلق في قلبي الهلع والخوف.

وعوض أن أفكر في ايام عطلة مريحة، وعوض أن أخمّن في أشياء أخرىـ. تجديني اليوم أطلب الله أن يأخذني إلى جواره حتى أرتاح. فحتى مسألة نيلي للشهادة غير وارد، كما أن مسألة أن أعيد السنة غير واردة في قاموس أبي .

فتيحة من معسكر