والدي يرفض زواجي من أخ طليق أختي

سيدتي، كتب عليّ القدر أن أعجب بأخ طليق أختي المعروفة بصعوبة مراسها وغطرستها، والتي لم تكن لتتطلق من زوجها لولا طباعها السيئة لطالما كنت وسيط الخير بينها وبين زوجها ما جعلني أتعرف على أخيه الذي وجدته أية في الأخلاق والطيبة.

شاب لم يابه لما كان بين أختي وأخيه، حيث أخبرني حتى بعد الطلاق من أنه يريدني حليلة له والديه من جهتهما قبلا أن يقصدا أهلي لي خاطبين ولكن ما إن فاتحت أمي أبي في الأمر حتى وجدناه معارضا رافضا الأمر.

والدي يرفض زواجي من أخ طليق أختي

أيعقل هذا سيدتي؟ هل لي أن أغدو تعيسة بسبب أختي خاصة أن والدي متيقن من أن طليقها إنسان طيب وخلوق،

التائهة س.ميادة من البويرة

الرد:

أختاه، ليس في تطمحين إليه من عيب، فأنت كإنسانة لديك مطلق الحق أن تحيي سعيدة مع الإنسان الذي تختارينه رفيقا للدرب، ولكن في الشخص الذي تقدم لك خاطبا ما جعل والدك يغير رايه ويتمسك بقرار رفضه لهذا الشابـ خوف وخجل مما إقترفته أختك مع أخيه.

حاولي تفهم ما يمرّ به والدك من إنتكاسة بعد طلاق أختك التي كانت قاب قوسين أو ادنى من التربية التي لقنها لها والدك، كما أنه عليك أن تدركي أن أباك متخوف من كلام الناس ونظرتهم له، خاصة إن كان طلاق أختك في فترة قريبة من رغبة أخ طليقها التقدم إليك.

عليك ما دمت متمسكة بقرار قبولك لهذا الإنسان زوجا لك، أن تخبريه بضرورة التريث حتى تهدأ الأمور.

لا تحسبي أختاه أن والدك ضدّ سعادتك، فهو ونظرا لما مرت به أسرتكم من تجربة أولى مذهول تعب ولا يريد لك أن تتأذي بقدر ما هو يتمنى لك السعادة والهناء.

📌📌 يتيح لكم تطبيق