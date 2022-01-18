والدي يستفزني بتصرفاته الصبيانية

سيدتي. توفت والدتي بعد صراع طويل مع المريض وترك غيابها فراغا رهيبا. كان والدي بالرغم من كبر سنه نعم الرفيق لأمي حيث سهر على راحتها وخدمتها والإعتناء بها إلى أن توفيت وبعد فترة العزاء وجدت من والدي جديد التصرفات التي لم أستصغها،

والدي يستفزني بتصرفاته الصبيانية

حيث أنه بات يعتني بهندامه وشكله كما أنه يخالط شبابا في مثلي سني و يتصرف بغرابة لا تعكس سنه وكأني به شخص أخر لا نعرفه من جهتهن إحتارت أخواتي في أمر والدنا ولكوني الإبن الوحيد له فأنا جدّ مستاء لهذه الحالة .

الحائر ب.ياسين من الغرب الجزائري

الرد:

هون عليك أخي وادرك أن طرق التعبير عن الحزن أو نمط الخروج من الشجن يختلف من شخص لأخر، ولعل في نزوع والدك إلى حياة الصخب بعد وفاة والدتك المرحومة ناجم عن رغبته الملحة في الهروب من واقع أوجع قلبه المكلوم.ذكرت في رسالتك أخي أن والدك كان نعم المؤنس لوالدتك طيلة رحلة مرضها.

كما أنه وخلال تلك الفترة لم يبين أي إمتعاض منه لما كان يقوم به. كما أنك لم تذكر أنك كنت أنت أو أخواتك البنات ممن أعانوا هذا الأب أو تفقدوا حالته في عزّ مرض والدتكم التي أثرت على نفسها الإكتفاء بشريك حياتها رفيقا ولم تحتج عنايتكم أو رعايتكم لها. من هذه النقطة أخبرك أخي.

أن رحلة العطاء والبذل المستميت لابد أن يكون مقابلا لها الأخذ، وقد أدبرتم إلى بيوتكم بعد إنتهاء فترة العزاء لدى والدكم ولم يسأل أي منكم كأبناء عن ذلك الإنسان الذي يحيا أرذل العمر وحيدا، لدرجة أنه بات يبحث عن مخالطة الشباب حتى لا يحس بأنه بمفرده.