والد آيت نوري: “ريان رفض دعوة آمال منتخب فرنسا من أجل الخضر”

أبدى بدر الدين آيت نوري، والد الوافد الجديد للخضر ريان آيت نوري، عن فخره باختيار ابنه حمل أولوان الجزائر.

وصرح بدر الدين آيت نوري، والد ريان آيت نوري، لتلفزيون “النهار”: “ريان جزائري الأب، والأم، واختياره اللعب للخضر يعتبر فخر بالنسبة لنا”

كما أضاف والد لاعب نادب ولفرهامبتون الانجليزي: “كنت متيقن بأن ريان كان سيختار المنتخب الجزائري، وقبل ذلك أراد أن يضمن مكانته في فريقه أولا”.

وتابع والد ريان آيت نوري: “ريان رفض دعوة آمال منتخب فرنسا، كونه كان عازم على تمثيل المنتخب الجزائري”.