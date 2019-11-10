والد أنغام يحرجها علناً برســـالة صـــادمة!

فاجئ الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام،الجمهور، بعدما أعلن عن وفاته عبر صفحته على فيسبوك، ومطالبته بتقديم العزاء لأبنائه.

وكتب والد أنغام: “قدموا لأولادي العزاء، حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله”.

وأضاف الموسيقار منشورا آخرا صدم جمهوره كتب فيه: “اكتشفت أنني لست لوحدي، أعلم أنك تستعجلين دفني، أفوض أمري لله”.

ولم يكشف والد أنغام سبب كتابته لهذه الكلمات، إلا أن تقاريرا صحفية أرجعت الأمر إلى عدم غناء إبنته أنغام، أي من أغانيه التي لحنها لها في بداياتها، بحفلاتها الأخيرة.

وبعد فترة قام محمد علي سليمان، بحذف منشوريه من صفحته على فيسبوك، بعد التعاليق الكثيرة التي تلقاها.