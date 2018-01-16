والد “الحراڨ” المتوفي في وهران.. هكذا راح ولدي للحرڨة

في قصة حزينة فتح والد أحد ضحايا “الحرڨة” الذي توفي اليوم غرقا بسواحل وهران إثر إنقلاب القارب الذي كان يقلهم، قلبه للنهار

أين سرد تفاصيل لجوء ابنه الى الهجرة غير سرية، والذي لم يعلمه بأنّه سيمتطي قارب الموت.

وأوضح والد الضحية حيرش ياسين أنّ ابنه أخبر والدته بأنه سيذهب للمبيت مع صديه الليلة الماضية.

لتستيقظ العائلة على صدمة فقدان ابنها في عرض البحر، مرجعا سبب لجوءه لهذا الفعل للهؤلاء المجرمين الذين ينظمون عمليات الحرڨة.

داعيا بتطبيق القانون ومعاقبة هؤلاء المجرمين، الذين سلبوا فلذات أكبادنا.