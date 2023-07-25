والد السباح صيود يكشف عن مؤامرة تُحاك ضد ابنه

إنتقد والد السباح جواد صيود. الإتحادية الجزائرية للسباحة. واعتبر أن هناك مؤامرة تحاك ضد ابنه حتى لا يتمكن من تمثيل الجزائر، في البطولة العالمية باليابان.

وصرح والد السباح جواد صيود، أمس الإثنين، لقناة النهار:”جواد مُسجل في البطولة العالمية للسباحة، ولكن تم وضعه في خانة DNS أي يعني لن يتمكن من المشاركة”.

وأضاف والد السباح صيود:”وحسب قانون الإتحاد الدولي للسباحة، فإن DNS، تعني الإقصاء بدون مشاركة، وأوجه نداء لمسؤولي الاتحادية جواز سفر جواد لا يزال محتجز لدى السفارة اليابانية بمارسيليا”.

وتابع المتحدث:”بتاريخ 12 جويليةتدخل وزير الشباب والرياضة في ملف جواد، حتى تمكننا من إسترجاعه، والمفاجأة طلبوا منا عدة وثائق، وهي إستدعاء المشاركة، وتأمين السفر، وشهادة الكفالة، والحجز الفندقي”.

وأوضح ذات المتحدث:”تأمين السفر قدمناه بتاريخ 12 جوان، لماذا لم تقوموا بإرسال الوثيقة للسباح، وقالوا لنا أن السباح يغيير مكان إقامته بكثرة”.

وأورد المتحدث:”هنا فهمنا أن هناك إنتقام من السباح جواد، حتى لايتمكن من تمثيل الجزائر على المستوى الدولي.

وختم والد السباح جواد صيود:”لو يتم منح جواد الفيزا، سيصل يوم الثلاثاء لليابان للمشاركة في البطولة العالمية للسباحة، حتى لو يحتل المركز الأخير لسنا خائفين، لأننا سنمثل الجزائر”.