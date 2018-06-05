والد الشهيد رفيق رجم يذرف الدموع ويروي تفاصيل تلقيه خبر الوفاة

زارت قناة النهار اليوم الإثنين بيت الشهيد العريف المتعاقد رفيق رجم الذي توفي إثر إنحراف الطائرة العسكرية بمطار محمد خيضر في بسكرة.

حيث أقيم العزاءببيت الشهيد في بلدية ديدوش مراد في قسنطينة، بحظور المئات من المشيعين الذين هبوا للوقوف إلى جانب الأسرة في مصابها ومواساتهم .

وأيضا مواسات العائلة التي فقدت العائلة إبنها البكرفي ريعان شبابه وهو في 22ربيعا من عمره تاركا وراءه 3أشقاء ووالدين .

وصرح والد الشهيد الشريف رجم أنه سمع بخبر الوفاة بعد الإفطار بعد مكالمة من احد أصدقاء إبنه في الثكنة.

الذي أخبره بأن رفيق كان ضمن الطائرة العسكرية التي إنحرفت حيث توفي بالمستشفى في بسكرة، وهناك كذلك جرحى .

كما وجه الشريف رجم رسالة إلى أصدقاء إبنه في الثكنة ” تهلاو في رواحهم لأن الوطن يموت عليه لي يحبوه” .