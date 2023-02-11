والد الطفلة “هديل” المتوفاة في تركيا يستقبل جثمانها ويودعها بهذه الكلمات

بكلمات مؤثرة، ودّع أقارب الرعيتين الجزائريتين اللتين توفيتا في زلزال تركيا المدمر. الذي خلف الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

وقام أب الفتاة هديل بربر البالغة من العمر 13 سنة، بتوديعها أمام النعش عند وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي. قائلا “أنا أسامحك با ابنتي وأنا الذي أعطيتك الموافقة من أجل الذهاب الى تركيا، سامحني”. من بعدها توجه الى زوجته السابقة ووجه لها كلمات مؤثرة “ربي يسمحلك أنا لم تفعلي لي شيء”.

في حين، شكر أب الفتاة، كل السلطات والهيئات الذين تكفلوا بترحيل الجثمانيين إلى الجزائر في وقت قياسي.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.

ويتعلق الأمر بكل من السيدة سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة). اللتين تمّ انتشال جثتيهما في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوب تركيا ظهر اليوم وتم التأكد من هويتيهما.

وقد باشرت، منذ الخميس، مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول بالتنسيق مع السلطات التركية. إجراءات نقل جثمانيهما إلى مدينة اسطنبول والشروع في القيام بالإجراءات اللازمة قصد إعادتهما إلى أرض الوطن. حيث ستتكفل الدولة الجزائرية بجميع مصاريف نقل الجثمانين.

كما تتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدتين. فإنها تدعو من الله عز وجل أن يتغمد روحهما الطاهرة برحمته الواسعة ويرزق ذويهما جميل الصبر والسلوان.