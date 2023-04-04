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والد الطفل عمر: أنا فخور بإبني

بقلم النهار أونلاين
والد الطفل عمر: أنا فخور بإبني
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والد الطفل عمر: أنا فخور بإبني ونصيحتي له أن يتواضع في حياته.

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