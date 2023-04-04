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والد الطفل عمر.. حي باب الواد لا يظلم فيه أحد

بقلم النهار أونلاين
والد الطفل عمر.. حي باب الواد لا يظلم فيه أحد
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والد الطفل عمر: حي باب الواد لا يظلم فيه أحد وأبناء الحي هم الأوائل في الخير.

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