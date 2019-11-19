والد المرحوم بوزار :”البسطاء هم الذين التفوا بابني”

كشف سيد احمد والد عبد الباسط، أن ابنه عانى من المرض الذي نخر جسده لمدة عامين كاملين دون تدخل من أي مسؤول.

وأوضح بأن الوعود التي قُدمت له بقيت حبرا على ورق لأشهر دون استفادة المصارع الدولي من العلاج في الخارج .

واكد والد المرحوم أن حتى رجال الأعمال بالبليدة لم يقدموا له دعم بحجة أنهم لم يسمعوا بمرضه، رغم أن قناة “النهار” كانت السباقة في بث تقرير حول معاناته.

وأشار بأن البسطاء من الشعب الجزائري هم الذين التفوا بابنه بالرغم من قلة الإمكانيات وواسه في مصيبته و الدليل على ذلك حضور لآلاف من المواطنين.

مُشيرا بأنهم لم يبخلوا عن دعمه طيلة مدة مرضه ماديا ومعنويا من خلال زيارات التي لا تنقطع ومحاولة جمع المال، لهو أكبر دليل على تكافل الجزائريين.

وختم بالكشف إزديان فراشه هذا الأسبوع بمولود جديد سماه باسم المرحوم عبدالباسط .