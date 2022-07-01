قناة النهار والد الملاكمة إيمان خليف: إبنتي عندها إمكانيات كبيرة والعاقبة للميدالية الأولمبية إن شاء الله بقلم النهار أونلاين نشر في 01 جويلية 2022 - 22:08 شارك غرِّد أرسل 75 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cJUeV اقرأ أيضا بالفيديو.. إقصاء مترشحة من شهادة البكالوريا يتسبب في تدهور حالتها الصحية المجتمع 16 جوان والي وهران: بعد ساعات ستتنقل اللجان التقنية لإحصاء السكنات المتضررة بقديل وارزيو للتكفل بقاطنيها قناة النهار 27 جوان الشلف : إرتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس .. هكذا يتم التعامل مع المصابين قناة النهار 19 جوان "محمد لمين مناع: "هكذا بدأت مشروع بيع اكسسوارات الهواتف بـ7 ملاين فقط قناة النهار 15 جوان والي وهران ومعسكر ووزير الشباب والرياضة يدشنون ملعب سيڨ الجديد قناة النهار 28 جوان مدربة المنتخب الوطني للكراتي: الإنتقاد يكون للخدام..والمدرب المصري أعطانا إضافة كبيرة في الفريق قناة النهار 27 جوان طالع هابط: عمال قطاع الصحة من 1995 وهم ينتظرون لتسوية وضعيتهم .. والنوي يوجه رسالة لوالي باتنة قناة النهار 14 جوان درجات حرارة تصل إلى 45 درجة تحت الظل على هذه الولايات قناة النهار 17 جوان بشار : وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق ثاني إمتحان لشهادة البكالوريا اليوم قناة النهار 12 جوان بشير سيد عزارة يتأهل لنصف نهائي المصارعة الإغريقية قناة النهار 26 جوان