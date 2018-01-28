والد بلايلي لـ”النهار”: “رئيس أنجي لا يحبّ الجزائر.. منع إبني من العودة إلى بلاده”

فجّر عبد الحفيظ بلايلي، والد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، قضية مدوّية، وكشف كيف فشلت أكبر صفقة انتقال للاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية بقيمة مليون أورو، ما يقارب 20 مليار سنتيم.

وورّط رئيس فريق إتحاد الجزائر ربوح حداد وإدارة النادي العاصمي، عن طريق نشر وثيقة صنعت الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الفارطة.

ونشر والد بلايلي الوثيقة التي أرسلتها إدارة سوسطارة لمسؤولي نادي أنجي الفرنسي، تطلب فيها بيع عقد اللاعب السابق للاتحاد بمبلغ 1 مليون أورو.

وهذا يوم 16 جانفي الماضي، ليكون أكبر عرض استقدام للاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية، كما فتح والد بلايلي النار على مسؤولي نادي أنجي الفرنسي ورئيسه الجزائري الأصل سعيد شعبان،

كما أكد حفيظ بلايلي لـ”النهار” أن يوسف كان قريبا جدا من العودة إلى الجزائر لولا البند الذي فرضه رئيس نادي أنجي الفرنسي.

وقال لـ”النهار”: “رئيس أنجي لا يحب الجزائر، وهو من منع ابني من العودة إلى المولودية أو الاتحاد، بوضعه بندا ينص على تسريحه للأندية التونسية فقط”.

وأضاف: “محيط اللاعب قام بحمايته من هذا الرئيس الذي يفكر في مصلحته فقط، وليس مصلحة الكرة الجزائرية”.

وتابع:” هو الذي اتصل بيوسف وقال له: أنت ووالدك تسببتما في تضييعي صفقة بمليون أورو”.

“لهذه الأسباب كان بلايلي سيؤهل للعب في الجزائر رغم إغلاق الميركاتو”

أما فيما يخص وصول عرض اتحاد العاصمة متأخرا بيوم عن إغلاق سوق انتقال اللاعبين في الجزائر، واستحالة تأهيله.

أوضح والد اللاعب: “رئيس أنجي رفض لقاءنا يوم 15 جانفي عمدا، لإغلاق الميركاتو، ولكن العرض الذي وصل يوم 16 جانفي لا يوجد فيه أي مشكل ويمكن أن يؤهل يوسف للعب في الجزائر وفق قانون الفيفا”.

مضيفا:” هذا القانون يمنح للاعب البطال حرية التوقيع خارج الآجال، وهو ما حدث ليوسف مع الترجي أين تم تأهيله رغم إغلاق الميركاتو في تونس يوم 15 جانفي، وسيكون جاهزا للعب في المباراة المقبلة لنادي الترجي”.

وأضاف: “يوسف وقّع مع الترجي رسميا بعد فسخ عقده مع أنجي، وفق الاتفاق الذي تم بين مسؤولي الفريقين التونسي والفرنسي، ولم يتم بيع عقده”.