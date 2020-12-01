والد بلايلي يعود لإثارة الجدل!

عاد إسم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي ووالده لصناعة الحدث في مصر، وهو الذي كان مُرشحا للإلتحاق ببطل إفريقيا، الأهلي، خلال الميركاتو الأخير.

وكشف، أمير توفيق، مدير التعاقدات في نادي القرن، عن تفاصيل جديدة، ومثيرة، بخصوص “التصرفات المُفاجئة” لوالد بلايلي.

وصرّح قائلا بشأنه :”فريقنا تواصل مع والد بلايلي، في مُناسبة وحيدة، لنتفاجأ بخروجه في الإعلام وتأكيده على وجود عرض رسمي”.

وواصل :”قررنا غلق ملفه سريعا، لأن عبد الحفيظ بلايلي، تطرق لأمور كان من المفروض ألا يُكشف عنها بشكل علني”.

وختم :”والد بلايلي قام بإستغلال إسم فريقنا، من أجل التسويق لإبنه”.