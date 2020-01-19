والد بلايلي يلفت الأنظار في السعودية

صنع والد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الحدث في السعودية، بعد ظهوره ملعب الشرائع بمناسبة مواجهة الأهلي والوحدة في مُنافسة الكأس.

وتحصل إبن الباهية وهران، على إستقبال حافل من طرف مُحبي “الراقي”، والذين أكرموا والد نجم فريقهم الأول وخصوا بإستقبال كبير.

ويأتي ظهور أب بلايلي، في المملكة ليثير العديد من التساؤلات بخصوص مُستقبل اللاعب، بإعتبار أنه من يُسير أعماله منذ سنوات.

يُشار بأن متوسط ميدان المنتخب، ترك الأمور غامضة بخصوص مُستقبله، وهو الذي يمتلك العديد من المُقترحات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.