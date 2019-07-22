والد بن العمري: “جمال كان يستحق مكانة في المنتخب منذ 2011 لكن القائمة كانت “تندار بالتليفون”

عبر والد جمال بن العمري عن فخره الشديد بإبنه الذي توج بطلا لإفريقيا رفقة المنتخب الجزائري، بعد مباريات أسطورية خاضها الخضر بالقاهرة.

وبرمج سكان “حي الجبل” بالحراش تكريما خاصا لجمال بن العمري سهرة اليوم الإثنين، إلا أن الحفل تأجل إلى وقت لاحق بسبب غياب اللاعب.

وتحدث والد بن العمري في تصريح لميكروفون النهار حول الإصابة التي تعرض لها جمال خلال المباراة النهائية أمام منتخب السنغال قائلا:

” لم أكن متوترا خلال المباراة النهائية، بإستثناء لقطة الإصابة والدماء التي كانت تغمر وجه إبني، إلا أنني كنت على يقين أنه سيواصل اللعب ولو بكتف واحد”.

وأَضاف:” سنة 2011 قدم بن العمري مردود رائع رفقة المنتخب الجزائري الأولمبي، وتحدث مع المدرب وحيد حاليلوزيتش الذي قال له أنه سيصبح خليفة بوقرة في المنتخب، إلا أن قائمة المنتخب الوطني في ذلك الوقت كانت تحدد عبر الهاتف”.