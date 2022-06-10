والد بن حمودة:”بلال انسان حنين وتُحطو على الجرح يبرى”

عبر والد لاعب اتحاد العاصمة الراحل، بلال بن حمودة، عن حزنه العميق لوفاة ابنه بطريقة مُروعة.

حيث قال، في تصريحات لتلفزيون النهار:”لقد لعبت جدته دورا كبيرا في مسيرته، لقد منعته من ممارسة كرة القدم لسنة كاملة، بسبب الدراسة”.

“بعد ذلك، تركته يعود لممارسة كرة القدم، ليخطفه فريق اتحاد العاصمة الذي قام بتربيته”.

“بلال انسان محبوب وذو أخلاق عالية، والدليل تواجد هذا الجمع الغفير من الناس هنا في البيت العائلي”.

“المرحوم انسان حنين ويحب الزوالي، ويُساعد أفراد عائلته”.