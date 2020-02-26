والد بن ناصر :”إن إخترت الجزائر لن أتحدث معك أبدا”

سرد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، قصة إختياره للجزائر، وموقف والده الذي كان يريد رؤيته بألوان المنتخب المغربي.

وتحدث متوسط الميدان، ضاحكا عن الحديث الذي دار بينه وبين أبيه بخصوص مُستقبله الدولي، عند نزوله ضيفا على قناة “أرامسي سبور” الفرنسية.

وقال :”لقد كان صعبا علي الإختيار بين الجزائر والمغرب، ووالدي أكد لي بأنه لن يتحدث معي إن مثلت الخضر”.

وواصل :”لكني لم أندم تماما على إختيار الجزائر، وأنا فخور جدا بتمثيل ألوانها”.

يُشار بأن أب بن ناصر من جنسية مغربية، في وقت أن والدته جزائرية.