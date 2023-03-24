والد بوعناني :” ابني سعيد جدا وليس نادم على أي قرار اتخذه”

أبدى نصر الله بوعناني والد اللاعب بدر الدين بوعناني سعادته الكبيرة اثر تألق ابنه في مباراة اليوم رفقة الخضر امام منتخب النيجر.

وقال والد بوعناني في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة ” أنان سعيد و خطوة بعد خطوة سيقدم مباريات جيدة و سينجح، احاسيس كبيرة”.

كما أضاف “اللاعب سينجح بتواجده مع لاعبين ذوي خبرة مثل بن طالب والبقية، ملعب نيلسون مانديلا جيّد والجمهور أكثر من رائع”

وختم “تكلمت معه، وهو سعيد جدا مع المجموعة، القرار أخذه بالانضمام إلى منتخب الجزائر، يعرف جيّدا بن طالب وهو الذي يمنح له يد العون”.

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