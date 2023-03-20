والد بوعناني: “ابني هو من اختار الجزائر وكنا نتوقع ذلك”

عبر نصر الله بوعناني، والد الوافد الجديد، على تشكيلة المنتخب الوطني، بدر الدين بوعناني، عن فخره الشديد، بالاستدعاء الذي تلقاه نجله من الناخب الوطني، جمال بلماضي.

وحل بوعناني اليوم الاثنين، مرفوقا بوالده، بمطار هواري بومدين، تحسبا للانضمام إلى تربص الخضر، الخاص بمواجهتي النيجر، برسم الجولتين الـ 3 والـ 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأدلى نصر الله بوعناني، والد نجم نيس الفرنسي، بتصريحات إعلامية، فور وصوله إلى أرض الوطن، قال فيها: “استدعاء بدر الدين أمر رائع، وهو فخر بالنسبة لنا وللعائلة وكل الجزائريين”.

كما أوضح ذات المتحدث، بأنه كان دائما يقول لنجله، إنه يجب أن يلعب يوما ما في المنتخب الجزائري، قبل أن يضيف: “أمامه كل المستقبل، ولكن هو من اختار اللعب للجزائر وكان ذلك حلم يراوده.”

وفي المقابل، أكد نصر الله بوعناني، بأن الجميع في العائلة توقع هذا الخيار، قبل أن يختتم تصريحاته قائلا: “كان يأخذ صورا تذكارية مع بن طالب واليوم سيلعب إلى جانبه..ابني يملك نفس مؤهلات أوناس هذا صحيح، ولا يزال صغيرا من أجل التطور أكثر.”