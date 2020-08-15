والد بيلا حديد ينشر صورا لها بالحجاب ويُعلق: أميرة فلسطينية

زين والد عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، جدار حسابه على موقع تبادل الصور انستغرام، بصورة لإبنته بالحجاب.

وعلق محمد حديد وهو أحد أهم رجال الأعمال في أمريكا، في مجال العقارات، على صورة إبنته بأنها أميرة فلسطينية.

وحصلت عارضة الأزياء بيلا حديد، العام الماضي، على لقب أجمل إمرأة في العالم، وفقاً لدراسة علمية حديثة تعتمد على تطبيق نظرية القاعدة الذهبية لمقياس الجمال “فاي” اليوناني.

ووجد أن تقاسيم وجه بيلا حديد قريبة بنسبة 94.35 من القاعدة الذهبية لمقياس الجمال “فاي” اليوناني أو ما يعرف بـ Golden Ratio.

هذا وكانت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، قد هاجمت موقع إنستغرام، بعد حذفه صورة نشرتها لجواز سفر والدها تظهر مسقط رأسه فلسطين.

ونشرت العارضة بكل فخر، جواز سفر والدها، لتسليط الضوء على مسقط رأسه فلسطين.

ليقوم موقع انستغرام بحذف الصورة، وهو ما جعل حديد تخرج عن صمتها.

وأثارت هذه الحادثة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقام العديد من مستخدمي وسائل التواصل بإعادة مشاركة صور العارضة على صفحاتهم.