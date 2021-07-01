والد حسام حبيب لشيرين: رجعيه لجمهوره!

عاد حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب زوج النجمة شيرين عبد الوهاب، للظهور مجددا بعد الأزمة التي تسبب فيها، خلال الأيام الأخيرة.بتسريب صوتي صادم يتحدث فيه عن رغبة إبنه في الزواج على شيرين وأنه متحكم في أموالها.

ووجه حسين حبيب، رسالة لنجله وزوجته، عبر حساب جديد أنشأه على إنستغرام.مطالبا شيرين بترك زوجها يعود لأعماله الفنية.وقال حسين: “أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال.وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بإبنه.حسام انشغل بزوجته ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة”.

وتابع حبيب:”حسام أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله.بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى اللي أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها، وإن لم يكن أكثر منه.وإنتي باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف”.

مضيفا: “أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكثر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب.أما عن نفسي آسف لكل ما بدر مني.وما ينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات.على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت.وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن.بس أنا هاشتكيكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله”.