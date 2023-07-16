قناة النهار والد حياة يناشد المحسنين لإنقاذ إبنته من الإعاقة بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2023 - 16:56 صحة شارك غرِّد أرسل 35 0 والد حياة يناشد المحسنين لإنقاذ إبنته من الإعاقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3ERP9 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية : منا على 15 إلى 20 يوم مانقبلش نشوف أثر تع فياضانات قناة النهار 06 جويلية وزير الأشغال العمومية : مشاريع كبيرة سترافق التجمعات السكنية الجديدة لتخفيف الضغط المروري في العاصمة قناة النهار 10 جويلية عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حي مرج الذيب بسكيكدة أمام أعين السلطات قناة النهار 25 جوان الوادي: رصد أجواء فرحة عائلة الوصيف بنجاح إبنتهم في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 قناة النهار 25 جوان طالع هابط: شاهد إبداعات الجزائريين .. يصبغو الڨازون باش المسؤول يشوف الخضورية قناة النهار 09 جويلية طالع هابط: بعد بث حالة دار الأوبيرا بأولاد فايت.. شاهد ما فعله المسؤولون قناة النهار 25 جوان وصول أول فوج للحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة بعد إتمام مناسك الحج قناة النهار 02 جويلية وزير الأشغال العمومية في زيارة عمل وتفقد لبعض المشاريع بولاية الجزائر قناة النهار 10 جويلية طالع هابط: شاهد الكارثة .. مياه قذرة في شوارع العاصمة منذ شهر والسلطات غائبة قناة النهار 02 جويلية