والد شهيد الواجب المقدم “محمد الأمين الوافي” ..”وليدي كان يسلك الحراڨة “

تنقل تلفزيون النهار إلى بيت شهيد الواجب المقدم “محمد الأمين الوافي” بأولاد ميمون في تلمسان الذي توفي اليوم إثر تحطم مروحية بتيبازة.

عمي الميلود والد الشهيد محمد الأمين الوافي عبر تلفزيون النهار ترحم على روح إبنه داعيا المولى عز وجل ان يلحقه بالصالحين.

كما تحدث مطولا على مسار إبنه المهني حيث قال الشهيد تخرج من جامعة سيدي بلعباس علوم إقتصادية، وكانت رغبته في قيادة الطائرة.

وتابع عمي الميلود محمد الأمين الوافي إلتحق بصفوص القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي القوات الجوية.

وأضاف والد شهيد الواجب إبني توجه فيما بعد إلى القوات البحرية ويتكون في قيادة المروحيات لمدة 3 سنوات بطفراوي.

وواصل عمي الميلود أن محمد الأمين أصبح بعد ذلك يدرب الضباط في قيادة المروحية علة مستوى القاعدة التابعة للبحرية بالبليدة.

وإختتم عمي الميلود أن إبنه شارك عدة مرات في عمليات الإنفاذ بعرض البحر بمروحيات مخصصة لهذا الغرض وخاصة عمليات إنقاذ الحراڨة.

وللإشارة الشهيد المقدم محمد الأمين الوافي من مواليد 2 فيفيري 1980 بمدينة أولاد ميمون شرق ولاية تلمسان، ووالده ضابط متقاعد في سلاح الدرك الوطني.

هذا توفي اليوم المقدم محمد الأمين الوافي رفقة كل من المقدم خروسة نورالدين والملازم الأول بوزايدة نورالدين إثر تحطم مروحية بعرض بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون في تيبازة.