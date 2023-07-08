والد صيود يرد على رئيس فيدرالية السباحة بالوثائق والبراهين

ردّ والد البطل الجزائري جواد صيود بالثقيل على رئيس اتحادية السباحة، خلال الندوة الصحفية عقب فوز ابنه بالميدالية الذهبية.

وقال والد صيود عن تفاصيل قضيته مع ابنه والمحضر البدني كمال خمري، “في 26 أوكتوبر 2022، وضعنا الملف لدى الوزارة وكل الألعاب التي نافسنا فيها بالتوضيح، في الألعاب الأولمبية كذلك”.

كما كشف والد صيود عن القضية بالوثائق والبراهين “كان مبرمج أن نذهب إلى هانغاريا من اجل التربص والتنقل إلى اليابان مباشرة، قمان بالتنقل إلى الوزارة وأملك ختمها وكذلك فيدرالية السباحة”.

وختم والد صيود “المحضر البدني لجواد، المسمى كمال خمري متواجد معنا، منع من الدخول القرية الإفريقية، وأخذته إلى المنزل الخاص بمدينة وهران، قمنا بطلب و لم يعطونا إياه”.

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