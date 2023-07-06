والد صيود يقصف فيدرالية السباحة :”إبني لا يملك فيزا و جميع المسؤولين غائبين”

أبدى والد البطل جواد صيود تذمره الكبير من تماطل الفيدرالية الجزائرية للسباحة بشأن تجهيز لاعبه للتحديات الكبرى.

كما فجّر والد البطل الجزائري قنبلة من العيار الثقيل حينما قال عقب تتويج ابنه بالميدالية الذهبية اليوم الخميس “عام كامل وجميعهم غائب، بعدها عندما يفوز بالميداليات يأخذون الصور معه”.

كما أضاف “لكي يذهب جواد إلى كأس العام في اليابان، يوم 11 جويلية، كان مقرر أن يذهب في 5 جويلية لكن الألعاب العربية أجلت ذلك، لا يملك إلى حد اليوم الفيزا، بعثولي نهاية رمضان، بحكم انه الموعد، والجميع يعلم أن الجميع يذهب لقضاء عيد الأضحى”.

وختم والد ابن مدينة قسنطينة “كان مقرر أن ينتقل إلى قنصلية اليابان لكن عندما وصل لم يجد احد”.

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