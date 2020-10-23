والد ضحية حادث الإختناق بالغاز ببوفاريك: “اتصلت بي إبنتي طالبة النجدة.. بصح لحقنا روطار”

روى، اليوم الجمعة، والد ضحية الإختناق بالغاز ببلدية بوفاريك تفاصيل وفاة فلذة كبده وزوجها وأبنائها الثلاث الصغار.

وقال أب الضحية، معمري الجيلالي، في تصريح للنهار، أن إبنته المتوفية إتصلت قبل دقائق من وفاتها بهم.

وقال أب الضحية “إتصلت ابنتي على الساعة التاسعة و ثلاثين دقيقة”.

وأضاف الوالد قالت المرحومة في مكالمتها “لحقو بيا”، “لكنها لم تواصل الكلام منذ تلك الكلامات”، يضيف والد الضحية.

وأضاف والد الضحية أن القلق ساد العائلة ومنذ تلك المكالمة، “حاولت إعادة الإتصال لأكثر من مرة بها وبزوجها لكن دون إجابة”، يقول والد الضحية.

وأوضح الوالد أنهم سارعوا للقدوم لبيت إبنتهم، لكن وحسب قوله وصلوا متأخرين.

وقال والد الضحية “لحقنا روطار، قمنا بكسر الباب، لكن كانت رائحة الغاز كثيرة جدا داخل المنزل لقدر لم نستطع الدخول”.

وقال والد الضحية “قمنا بإخراج الأم أولا ثم اثنين من أولادها وتركنا الطفلة الصغيرة ذات الثلاثة أشهر”.

وواصل الأب قائلا “لحقت الحماية المدنية بعد ذلك وقامت بإخراج زوجها والطفلة الصغيرة”.