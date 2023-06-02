قناة النهار والد فيصل التي قصّته هزّت قلوب الجزائريين.. يروي معاناته بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جوان 2023 - 14:03 شارك غرِّد أرسل 111 0 والد فيصل التي قصّته هزّت قلوب الجزائريين.. “عانيت مع النقل لعلاج إبني وكنت نفطر بالماء !!” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/D4LsY اقرأ أيضا بتطوع من أساتذة متقاعدين.. دروس دعم بمسجد لفائدة التلاميذ والطلبة الأحرار بوهران قناة النهار 15 ماي المغربيان دنيا فيلالي وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن قناة النهار 12 ماي طالع هابط: بعد الكارثة التي حلت بمناء خميستي شيفالو.. السلطات تتدخل بسرعة قناة النهار 28 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 20 ماي صريح جدا: كأس "الكاف".. أنصار إتحاد العاصمة متفائلون ببلوغ النهائي قناة النهار 17 ماي جـ ـرائم إختـ ـطاف الأطفال .. عقوبات وإجراءات ردعية ضد مرتكبيها قناة النهار 19 ماي عين الدفلى / بعد 19 ساعة من البحث..الحماية المدنية تنتشل جـ.ـثة الغريق بسد دردر في أجواء حزينة قناة النهار 02 جوان طالع هابط: النوي يكشف ما يتعرض الفلاح من حڨرة وسابوطاج قناة النهار 01 جوان التطبيب الذاتي .. آثار وخيمة لسلوك غير مسؤول قناة النهار 14 ماي صريح جدا: المرأة كثيرة الشكوى.. هكذا يتعامل معها الرجل الجزائري قناة النهار 30 ماي