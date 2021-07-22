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قناة النهار

والد كريم المغدور يجهش بالبكاء ..”نطلب من العدالة توقف معانا وجيبلي حق وليدي ..وليدي ماعندوش عديان”

بقلم قناة النهار
والد كريم المغدور يجهش بالبكاء ..”نطلب من العدالة توقف معانا وجيبلي حق وليدي ..وليدي ماعندوش عديان”
جنازة
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