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الرياضة

والد ميسي:”ليو لم يتفق مع أي نادِ”

بقلم فيصل زيان بوزيان
والد ميسي:”ليو لم يتفق مع أي نادِ”
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فند خورخي ميسي، اليوم الثلاثاء، الإشاعات المتداولة بشأن إقتراب إبنه ليوني ميسي، من الإنتقال لأحد الأندية السعودية الموسم المقبل.

ونشر خورخي ميسي، بيانا، كشف فيه أنه لايوجد أي إتفاق مع أي ناد للعام المقبل حتى الان، وليو سيتخذ قراره بعد نهاية الموسم الحالي.

وأوضح والد ميسي، أن ليونيل ميسي سيتخذ قراره، مع نهاية الموسم بعد مناقشة العروض المقدمة، ولايوجد أي إمضاء أو أي إتفاق مع أي ناد.

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