والد ميسي:”ليو لم يتفق مع أي نادِ”
بقلم فيصل زيان بوزيان
فند خورخي ميسي، اليوم الثلاثاء، الإشاعات المتداولة بشأن إقتراب إبنه ليوني ميسي، من الإنتقال لأحد الأندية السعودية الموسم المقبل.
ونشر خورخي ميسي، بيانا، كشف فيه أنه لايوجد أي إتفاق مع أي ناد للعام المقبل حتى الان، وليو سيتخذ قراره بعد نهاية الموسم الحالي.
وأوضح والد ميسي، أن ليونيل ميسي سيتخذ قراره، مع نهاية الموسم بعد مناقشة العروض المقدمة، ولايوجد أي إمضاء أو أي إتفاق مع أي ناد.
🚨🔴 Jorge Messi official statement.
“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.
“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023
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