والد ميسي يعلن انتقال نجله إلى باريس سان جرمان

أعلن والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، انتقال ابنه الى نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ليفجر بذلك مفاجأة من العيار الثقيل كما أكد أنه سنتقل لمدة موسمين حتى عام 2024.

ورد خورخي، في تصريحات نقلتها قناة “لا سيكستا” الإسبانية، على سؤال هل وقع ميسي لباريس سان جيرمان، أجاب: “نعم” وهذا خلال تواجده ظهيرة اليوم الثلاثاء بمطار برشلونة قبل تنقله إلى باريس رفقة ابنه وعائلته، وفيما يخص المسؤول عن رحيل ميسي من برشلونة، قال خورخي: “ابحثوا في النادي.. ألم تشاهدوا قائد برشلونة السابق حزينا في مؤتمره الصحفي”.

ونقلت صحيفة “سبورت” الكتالونية، على لسان والد النجم الارجنتيني خلال تواجده فى مطار برشلونة،أن نجله لن يرتدي قميص برشلونة بعد الآن، ويتجه اللاعب البالغ 34 عاما حاليا إلى فرنسا للخضوع لفحص طبي مع النادي الباريسي والتوقيع رسميا على عقده الجديد.

ولم يتمالك قائد برشلونة السابق ليونيل ميسى نفسه وانفجر باكيا، خلال المؤتمر الصحفي لوداع الفريق الذي قضى فيه اكثر من 20 سنة، وكان النادي الكتالاني قد أعلن سابقا انه لا يمكنه الاحتفاظ بقائده بسبب قواعد اللعب النظيف في الدوري الإسباني.