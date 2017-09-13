حبس 17 متّهما بممارسة الدعارة و31 آخرين تحت الرقابة القضائية

أحال أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، ملف 48 متّهما على قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي بدوره أمر بإيداع 17 شخصا، من بينهم أشخاص متزوّجين، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في البليدة، فيما أمر بوضع 31 امرأة من بينهنّ قُصّر تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجّهت لهم تهمة إنشاء محل للفسق والدعارة وممارسة الشذوذ الجنسي وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وحيازة مخدرات من نوع «الكيف المعالج» والإقامة غير الشرعية داخل فندق «الأنيق» المعروف بفندق «بلاص»، فيما أصدر والي ولاية البليدة مصطفى العياضي، قرارا بغلق فندق «الأنيق». وحسب المراسلة التي تحصلت $ على نسخة منها، تحمل رقم 2361 المؤرخ في 12 سبتمبر الماضي، فإنّ الوالي أمر بغلق فندق «بالاص»، موجّها تحذيرا بالمتابعة القضائية لكل من يعارض هذا القرار، الذي اتخذ بعد أن وجّهت العدالة عدة تهم إلى المسيّر وزبائن الفندق.

وكانت مصالح الشرطة قد نفذّت أكبر عملية مداهمة ليلة الخميس إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، وجنّدت لها العشرات من عناصر الأمن من مختلف الرتب والفرق التابعين لأمن ولاية البليدة، حيث شهدت تلك الليلة وجود العشرات من سيارات الأمن وهي تطوّق الطريق الرابط بين حي «بن بوالعيد» والمحكمة البليدة، أين تمّ توقيف 17 شخصا من بينهم رجال متزوّجين و38 امرأة في حالة تلبّس بممارسة الدعارة، بعد أن تمّ تطويق فندق «بلاص» من كل الجوانب لمنع فرار أيّ متهم.