واليا تيارت والبيض يطمئنان على ضحايا حادث حافلة فريق مولودية البيّض

تنقلت السلطات المحلية لولايتي تيارت والبيض، إلى مستشفى “الشهيد ميموني الطاهر” ببلدية سوقر للاطمئنان عن حالة ضحايا حادث انقلاب حافلة فريق مولودية البيّض على مستوى الطريق الولائي رقم 03 ببلدية سوقر.

و تنقل والي ولاية تيارت علي بوڨرة الى مكان وقوع حادث انقلاب حافلة من نوع هيجل التي كانت تقل فريق مولودية البيض. أين وقف الوالي الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء اللجنة الأمنية و السلطات المحلية لدائرة السوقر. على عملية إجلاء الضحايا إلى مستشفى “الطاهر ميموني بالسوقر”. ليتنقل بعدها ذات المسؤول الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الطاهر ميموني بالسوقر أين زار جرحى الحادث واطمأن عليهم.

كما تنقل والي ولاية البيض نور الدين بلعريبي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء اللجنة الولائية للأمن. إلى ولاية تيارت للوقوف على حالة طاقم الفريق من لاعبين وإداريين وتقديم واجب العزاء لرئيس الفريق وزملاء .

وأثنى والي الولاية على التكفل التام للمصابين من طرف السلطات المحلية لولاية تيارت والطاقم الطبي. لمستشفى الشهيد ميموني الطاهر بدائرة سوقر والهبة التظامنية لسكان ولاية تيارت.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين (2) “رحمهما الله” وإصابة 19 آخرين.

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