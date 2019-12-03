والية بومرداس ووزيرة السياحة السابقة زرهوني متهمة في قضية محمد بايري

ورد إسم وزيرة السياحة والية بومرداسالسابقة كمتهمة في قضية مصانع تركيب السيارات التي يتابع فيها عدد من الوزراء.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق فإن والية بومرداس السابقة متهمة في قضية مصنع إيفيكو لمالكه محمد بايري.

وحسب ذات المصادر فإن نورية زرهوني موجودة حاليا في حالة إفراج مؤقت.

ووجهت للمسؤولة السابقة تهمة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة اساءة استغلال الوظيفة عمدا.

ووجهت التهم للوالية السابقة لبومرداس بناءا على المادة 26 و1و33 من القانون 06-01 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد.