والي أدرار يدعو مديري الهيئات العمومية للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين

أصدر والي ولاية أدرار، بكوش حمو، اليوم الإثنين، تعليمة، إلى مديري الهيئات والمؤسسات العمومية، يدعوهم فيها، بضرورة التكفل بقضايا وانشغالات الموطنين.

وأورد في التعليمة، إن مصالح الولاية سجلت تزايدا ملحوظا، في الطلبات الخاصة، باستقبال المواطنين.

وهذا ما يدل، حسب نفس التعليمة، على عدم التكفل الأمثل بالمشاكل المطروحة على مستوى المديريات الولائية، والمصالح التابعة لها.

ويعود ذلك لعدة أسباب، جاء منها، التسيب والتغيب للمسؤولين والاطارات والأعوان والعمال، خلال أوقات العمل الرسمية.

وكذا عزوف بعض المسؤولين، عن استقبال المواطنين، والاستماع لانشغالاتهم، وعدم الاهتمام بها.

بالإضافة إلى عدم الإلمام بالقوانين والتنظيمات السارية المفعول، واثارة حفيظة المواطنين، عن طريق تقديم وعود دون تنفيذها.

وبناء على كل ذلك، دعا الوالي، لتفعيل آليات، تسمح بامتصاص أكبر قدر ممكن من انشغالات المواطنين.

ويأتي ذلك من خلال، احترام أوقات العمل، والتكفل الأمثل بعملية استقبال المواطنين، والاستماع لانشغالاتهم ومتابعتها بصفة جدية ومستمرة.

وكذا تحسيس المواطنين بالاطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول، وعدم الاقدام على وعود لا يمكن تنفيذها.

واستعمال أسلوب المخاطبة الموضوعي اللائق، الذي يحمل معاني الشفافية والصراحة والمسؤولية.

وكذا استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، للإطلاع على انشغالات المواطنين.

وتعيين الإطارات والأعوان الأكفاء، لمتابعة عملية استقبال المواطنين، وعقد اجتمعات دورية مع المصالح القطاعية المحلية.

كما شدد الوالي، على ضرورة اصلاح الهواتف محل الخلل، وتفعيل خط هاتف من أربعة أرقام، وكذا ستة أرقام، مع ضمان استعمال الفاكس في جميع الأوقات دون توقف، حسب نفس التعليمة.